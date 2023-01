Otra de las grabaciones comienza con escenas algo confusas en las que hay un forcejeo. Acto seguido Nichols aparece esposado en el suelo junto a un coche policial y se aprecia la llegada de una ambulancia.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, prometió este viernes que habrá una investigación sobre la muerte del Nichols y pidió que las protestas que pueda haber sobre este suceso sean pacíficas.

Tras la agresión, los cinco agentes, también afroamericanos, fueron despedidos y están detenidos con cargos penales como el de homicidio en segundo grado.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho estar "indignado" y "profundamente dolido" después de ver las imágenes de la paliza. "Como muchos, me sentí indignado y profundamente dolido después de ver el horrible video de la paliza que acabó en la muerte del joven 29 años en Memphis (Tennessee)", ha señalado en un comunicado este viernes.

“My heart goes out to Tyre Nichols’ family and to Americans in Memphis and across the country who are grieving this tremendously painful loss. There are no words to describe the heartbreak and grief of losing a beloved child and young father.⁰⁰Here's my full statement. pic.twitter.com/ghROhSGtao“