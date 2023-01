La sumisión química es un delito deleznable que puede afectar a mujeres y hombres y a todas las clases sociales, aunque el gran porcentaje son mujeres. Las víctimas son objeto de agresiones sexuales, robos o estafas, aprovechando su vulnerabilidad dado que su voluntad ha sido anulada.

Los casos han ido en aumento y los expertos apuntan a que las cifras oficiales son solo la punta del iceberg, porque muchas víctimas no se atreven a denunciar al considerarse culpables por lo que les ha ocurrido.

Víctimas sin memoria

Las víctimas de sumisión química coinciden en que no recuerdan lo sucedido o tienen recuerdos muy vagos y confusos. Son víctimas sin memoria lo que complica todavía más la superación del drama que han vivido.

Olivia fue víctima de sumisión química con agresión sexual. TVE

"Recuperé la conciencia en una habitación de un apartamento completamente desnuda. Con un chico al lado, desnudo también. A esta persona yo la confundí con un compañero de trabajo y le pregunté que qué pasaba, que hacía yo ahí y por qué iba desnuda, dónde estaban mis cosas. El aprovechó mi confusión para hacer ver que era mi compañero de trabajo", recuerda, al borde del llanto, Olivia. Fue agredida sexualmente por ese desconocido y lleva esperando más de dos años y medio el juicio contra él.

Lola, víctima de dos sumisiones químicas con agresión sexual en 20 años, por fin, ha roto su silencio y ha pedido ayuda médica y está en tratamiento, aunque solo un familiar conoce su tragedia.

Lola se ha decidido a pedir ayuda médica al no poder superar las consecuencias de dos sumisiones químicas con agresión sexual en 20 años. TVE

"No tenía voluntad para poder decidir lo que podía o no hacer. Y eso fue lo que me dio tanta vergüenza para luego contarlo, porque no era yo la persona que lo hacía. No sentía que había sido yo la persona a la que le había ocurrido esto. No me identificaba con ello”, asegura.

"Unos vecinos de mi edad, jubilados también, me invitan a comer y, durante la comida, me van suministrando barbitúricos y llega un momento que pierdo la conciencia", recuerda Gloria Martínez, de 72 años, que no quiere relatar en detalle lo que pasó. Asegura que le grabaron y califica de aberrante y sucio lo que le hicieron y que podrían haberla matado.

Unos vecinos invitaron a Gloria a comer, la drogaron y abusaron de ella. Gloria inició una campaña en Change.org para pedir medidas a las instituciones contra la sumisión química y en apoyo a las víctimas. TVE

Alfredo, de 81 años, fue víctima en 2019 de una estafa después de que unos jóvenes le drogaran en la calle. "Estaba un poco como mareado, como un autómata, yo hacía lo que me decían y le llevé el dinero. Y, entonces, dice: pero ¿usted tiene dinero en el banco? Pues sí. Pues vamos al banco y saca dinero", nos explica. Y sacó 6.000 euros que les dio, pero no fue consciente de lo que había hecho hasta muchas horas después.

Alfredo fue víctima de estafa por sumisión química en la calle. Sacó 6.000 euros del banco y se los entregó a los estafadores sin ser consciente de ello. TVE

La pareja de Marta Asensio abusaba sexualmente de ella por la noche. "Él me lo decía y yo no me daba cuenta, él me daba lo que llamaba el 'cola-caíto' de la somnolencia y yo me di cuenta de eso, después de años. Claro que eso tenía una doble lectura. Él, en realidad, me estaba echando algo en el cola-cao por la noche antes de dormirme, para…, para eso, para tenerme totalmente sumida".