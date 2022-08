En las redes sociales han proliferado en los últimos días testimonios de mujeres que dicen que han sufrido pinchazos en discotecas y se han sentido indispuestas y de personas que afirman que han presenciado situaciones de este tipo. Las autoridades locales y regionales han mostrado preocupación por estas denuncias y han publicado recomendaciones de actuación. En VerificaRTVE te explicamos con la ayuda de expertos en qué consiste esta práctica y los riesgos derivados.

En Twitter hemos detectado mensajes que dicen que en el concierto de Morad y Beny Júnior el 3 de agosto varias mujeres fueron víctimas de pinchazos. Es falso. Lo desmienten el Ayuntamiento de Cambados, el Servicio de Emergencias de la localidad y el Servicio Gallego de Salud.

“Están pinchando gente en el conci de Cambados de Morad y Beny, las que seguís cuidaros muco (sic)”, afirma un mensaje en Twitter con más de 100 retuits. “Hoy en el concierto de morad pincharon a más de 5 tías antes de que empezara el concierto”, asegura otro tuit. “La de chicas a las que estan pinchando en el concierto de Morad, esto es super triste”, señala otro mensaje.

Es falso que se hayan registrado pinchazos con carga química en el concierto de Morad en Cambados. Tino Cordal, primer teniente de alcalde y concejal de Sanidad, niega que hubiera pinchazos con carga química. “Técnicos sanitarios, personal de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil no tienen constancia de ninguna denuncia ni ningún diagnóstico sanitario”, asegura en conversación telefónica con VerificaRTVE. Desde su cuenta de Twitter, el Servicio de Emergencias de Cambados subraya que “es totalmente falso” que se registraran pinchazos en el concierto. Por su parte, el Servicio Gallego de Salud nos explica que en la noche del concierto fueron atendidas tres personas y que tan solo una de ellas sufrió un pinchazo y que el mismo fue “sin carga química”.

Los riesgos de los pinchazos y su relación con una posible sumisión química

Los mensajes de redes con testimonios de mujeres que dicen haber sufrido estos episodios hablan de que notaron “un pinchazo” cuando estaban de fiesta (1, 2 y 3). Los expertos consultados coinciden en que se pueden inocular sustancias que causen síntomas como los que aseguran haber sentido las víctimas en redes, pero consideran que por el tipo de pinchazo el riesgo no es tanto la sumisión química como la transmisión de enfermedades.

Bernardo Herradón, investigador del Instituto de Química Orgánica del CSIC, explica a VerificaRTVE que para que haya una sumisión química “el pinchazo debería ser de una cantidad considerable”. “No creo que la víctima no se diese cuenta”, apunta este experto. Coincide en esta línea José Antonio López Guerrero, divulgador científico y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa: “Un pinchazo sí podría tener efecto, pero el depredador tendría que estar pendiente de la víctima y seguirla, no es algo inmediato. En su opinión, “o te lo hace un amigo que vaya contigo y que esté ahí cuando empiece a hacer efecto o no tiene mucho sentido, ni por la oportunidad ni por el método”.

David Callejo, médico adjunto de Anestesiología en el Hospital Gregorio Marañón, nos cuenta que “existen agujas muy finas que podrían no notarse”. “Sin embargo”, añade, ”una vez que inoculamos un fármaco sí se notaría porque la sensación es de escozor, parecido a cuando te pica una avispa o abeja”. Para que haya sumisión química, según Mireia Ventura, responsable de los servicios de análisis de Energy Control, “se necesitarían 20 segundos de inyección y esto sabemos que no es lo que está pasando” (min.20:51). En el Telediario del 2 de agosto (min. 21:20), Ventura incide en que no conoce “ninguna sustancia que pueda administrarse en este poco tiempo y tenga los efectos que están buscando”. Difiere en cuanto a la duración del pinchazo José Antonio Lorente, catedrático en Medicina Legal de la Universidad de Granada, que ha explicado a la agencia EFE que el tiempo de la punción sería de “uno o dos segundos” y ha insistido en que “cuando la sustancia entra en el cuerpo, se nota, duele”.

Se sigue investigando el objeto utilizado para pinchar a las víctimas. Para Callejo, “las punciones probablemente las están haciendo con una aguja intramuscular y subcutánea y una jeringa. Señala también las “jeringas precargadas como las utilizadas para administrar la insulina”, aunque este anestesista considera que “es un método demasiado sofisticado”. Bernardo Herradón cree que en los pinchazos se podría estar usando “un sistema de inyección similar a los dispensadores de insulina, que suministran una pequeña cantidad”. Sin embargo, apunta que con este método “el paciente es consciente de que está recibiendo una inyección, lo que no ocurre con estos pinchazos en discotecas”.

La doctora Rosa Izquierdo, especialista en Anestesia y Reanimación en el Hospital La Fe, subraya que “muchos pinchazos no han generado síntomas de toxicidad, sino cuadros nerviosos, con signos que coinciden más con crisis de ansiedad.” Por ello, para Izquierdo la principal amenaza de esta práctica es que “a través de una simple aguja utilizada indiscriminadamente podemos transmitir enfermedades y generar situaciones potencialmente peligrosas”. En la misma línea se pronuncia el anestesista David Callejo, a quien le preocupa que “se esté intentando utilizar esto como una broma y que haya gente que esté pinchando en las discotecas utilizando la misma aguja porque se pueden transmitir enfermedades muy graves”. El Consejo General de Enfermería se ha pronunciado precisamente en ese sentido y ha alertado de que las personas que sufran pinchazos en discotecas se exponen a “infecciones por VIH o hepatitis”(pág 3).