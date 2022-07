¿Qué sabemos de los casos de "pinchazos" a jóvenes en discotecas?

"Se me anuló todo. Sentía por dentro que a todo tenía que decir que sí y eso que casi no podía reaccionar. No tenía potestad. Si me dicen ves al banco y saca 10.000, los saco. No podía controlar nada". Son las palabras de Miriam Alba, víctima de un pinchazo en la discoteca Barcelonesa Arena Classic. Cuenta a RTVE, en exclusiva, el desconcierto que sintió las horas después de notar el pinchazo en el interior del muslo izquierdo cuando bailaba con unas amigas en la discoteca donde salió de fiesta la pasada madrugada del día 27 de julio.

"Vi la sangre y me dirigí al vigilante de seguridad. Le dije: 'Me han pinchado. Ayúdame, por favor'". Esta barcelonesa recuerda encontrarse "bien" durante los minutos posteriores a la inyección, pero pocos minutos después se desplomó: "Me quedé semiinconsciente y muy mareada".

Explica que lo que más miedo le dio fue la sensación de no poder controlar su voluntad. Poco después aparecieron los Mossos d’Esquadra alertados por el local y una ambulancia la llevó al Hospital Clínic de Barcelona. Allí, recuerda vagamente estar en observación hasta las seis de la mañana, cuando cree que se le fueron los efectos. "Los médicos no han sabido decirme qué sustancia me han inyectado", afirma.

17 denuncias en una semana Precisamente, esa es la clave para saber qué hay detrás de estos pinchazos: conocer si se ha inyectado alguna sustancia a las víctimas y de qué sustancia se trata. Por eso, los Mossos han abierto investigaciones para esclarecer los hechos de las 17 denuncias que han recibido en total sobre casos similares. "Mareo, desorientación, cansancio y sueño" Otras jóvenes catalanas denunciaban esta práctica a través de redes sociales esta semana y hacían saltar las alarmas. En esos mensajes, detallaban que, tras el pinchazo, sintieron "escozor, una picazón fuerte" y "repentinamente, mareo, desorientación, cansancio y sueño". La mayoría son chicas, solo hay un caso de un joven, que han notado "pinchazos" cuando estaban de fiesta en diferentes locales de ocio nocturno en Cataluña: 11 en la zona de Lloret de Mar y Blanes, y tres en Barcelona. 14.30 min Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Montserrat Escudé, inspectora portavoz de Mossos d'Esquadra: "Se está haciendo una labor más pedagógica con los casos de pinchazos en discotecas" - Escuchar ahora La policía catalana asegura que, de momento, ninguno de estos casos está relacionado con violencia sexual, ya sea por agresión o abuso sexual, o un hurto. Por otro lado, la policía catalana y asociaciones recomiendan a los afectados que vayan a un centro médico para que les cojan pruebas. Hasta ahora solo se ha recogido una muestra y no se han encontrado restos suficientes. Por eso, recomiendan que la gente vaya cuanto antes para poder conocer si se les han inoculado alguna sustancia. La técnica de igualdad en el equipo Ágora, Laura Urda, consideran que la clave está en las horas posteriores a recibir la punción: "Estas sustancias que inyectan tienen una vida muy corta en sangre. Entonces, cuando la víctima día siguiente es consciente de que no se encuentra bien, que tiene síntomas como sueño, lagunas y acude al hospital, es muy difícil detectar en la sangre".



