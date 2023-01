Contenidos en redes aseguran que el Parlamento alemán ha abierto una comisión de investigación para estudiar los efectos adversos de las vacunas contra la COVID-19. Es un bulo. La Cámara Baja alemana no ha anunciado que se vaya a llevar a cabo dicha investigación, se trata de una petición personal que uno de sus vicepresidentes hizo durante una entrevista.

“El Parlamento alemán anuncia una comisión de investigación sobre los efectos dañinos de las vacunas ARN”, dice una publicación de Telegram que cuenta con más de 46.000 visualizaciones. El mismo mensaje se difunde tanto en inglés como en español en Twitter y en Facebook.

No es cierto que el Parlamento alemán esté investigando los supuestos efectos dañinos de la vacuna contra la COVID-19. Los mensajes de redes comparten un artículo en el que no se dice que la Cámara Baja haya iniciado una comisión de investigación. El texto sí expone la petición de uno de los vicepresidentes del Bundestag (nombre que recibe el órgano supremo legislativo de Alemania), Wolfgang Kubicki para que se investiguen las muertes y daños presuntamente vinculados a la vacuna. Estas declaraciones no se dieron durante una de las sesiones del parlamento, sino que forman parte de una entrevista a Kubicki en el diario alemán Die Welt.

El sitio web que publica la noticia es Natural News, un portal que ha desinformado sistemáticamente sobre temas relacionados con la vacuna contra el coronavirus y al que han desmentido varios verificadores internacionales. Por ejemplo, desde esta web difundieron el bulo de que la vacuna contra la COVID-19 causa cáncer y la mentira de que la vacuna contra el sarampión mata más personas que la propia enfermedad.

Facebook ha catalogado uno de los mensajes que comparten que el Parlamento alemán va a investigar los daños supuestamente causados por la vacuna como "Información falsa". Desde esta red social, especifican que la publicación “ha sido desmentida por verificadores independientes” que “han indicado que esta información no tiene base real”.