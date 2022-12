Quién, cómo y cuándo se puede solicitar el cheque de 200 euros

El cheque de 200 euros para familias vulnerables, una de las medidas aprobadas este martes por el Gobierno, dentro del tercer paquete anticrisis para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, podrá solicitarse a partir del 15 de febrero.

Así lo recoge el real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros por el Ejecutivo para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania en la economía y que este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con entrada en vigor inmediata.

A continuación recogemos todas las claves para pedir la ayuda de 200 euros:

Según detalla el decreto ley, no tendrán derecho a la ayuda quienes, a 31 de diciembre de 2022, perciban el ingreso mínimo vital o pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado y tampoco quienes fuesen administradores de derecho de una sociedad mercantil.

¿Cómo se realiza el pago de la ayuda?

El Gobierno ha previsto una partida de 1.200 millones de euros para esta línea y cada ayuda se abonará mediante transferencia bancaria. Los pagos correspondientes se realizarán por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previa provisión de fondos por el Tesoro Público, mediante transferencia bancaria.

La ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado en La Hora de La 1 de TVE que será un pago único y que no habrá que demostrar en qué se gasta. "No hay que verificarlo porque es una medida que va a aliviar la situación de las familias más afectadas por la inflación, aquellas en situación de más vulnerabilidad como consecuencia de la guerra. No hay que demostrar nada después", ha señalado.

"Lo que se tendrá que hacer entre febrero y marzo es actualizar el número de cuenta y dar información relevante para verificar que se cumplen los requisitos", ha agregado la ministra.