Diez películas para entender el cine en 2022

La industria audiovisual vive instalada en una realidad tan cambiante que parece que su historia se escribe sobre un papel en llamas. 2023 comenzó con la variante ómicron ahuyentando a los espectadores y finaliza con las salas aún dañadas. En España, la media de espectadores durante el otoño es un 50% menor que la media del período 2015-2019 y el resto del mundo no es muy diferente. Mientras, las plataformas, algunas de ellas las empresas más ricas del mundo, viven su particular batalla a base de inversión por acaparar una mayor porción de su mercado sin descarrilar en el camino.

Y, sobre esa realidad, los creadores buscan su lugar, que cada vez es más estrecho para los productos adultos, que son ya básicamente series. Principalmente queda lo poco que los grandes estudios apuestan, las oportunidades privilegiadas que plataformas como Netflix dan a autores consagrados (véase Alejandro G. Iñárritu y Bardo), y, sobre todo en Europa, queda el maná de la financiación francesa y su potente fondo de cinematografía que alimenta coproducciones en las que cada vez más entra España (As bestas, Un año, una noche, Pacifiction, El agua). Repasamos algunas películas (no las mejores, aunque alguna también hay) que ayudan a entender el cine en 2022.

Lo más asombroso es que el blockbuster no partía de nuevas formas para conectar con el público joven, como Spider-Man: No Way Home, sino de un ejercicio de pura nostalgia que calcaba el original de los años 80. Tan necesitado está el cine de buenas noticias que Top Gun: Maverick está ya nominada a los Globos de Oro y es una de las favoritas para obtener una nominación al Oscar a mejor película.

Albert Serra: "No me doy importancia pero quiero pasar a la historia como el cineasta más serio" ESTEBAN RAMÓN

Moonage Daydream (Brett Morgen)

Los documentales son, además de uno de los principales fondos de armario de los catálogos de las plataformas, el formato –potencialmente- más innovador. Quizá la lástima es que los true crime de sucesos pasados y las revisitaciones de ídolos culturales ocupen el lugar más destacado y se arrincone su capacidad de explorar el presente. El documental puede volar muy alto sin apelar a la nostalgia o al morbo, como demuestra el triunfo en el Festival de Venecia de All the beauty and the bloodshed, de Laura Poitras.

02.55 min Días de Cine: Moonage Daydream.

Con todo, Brett Morgen demostró que se puede lograr la excelencia radiografiando a un mito como David Bowie Moonage Daydream. Un documental alucinógeno que concuerda perfectamente en su forma con el espíritu de la estrella del rock y el glam.