El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles el recurso presentado por el Senado contra la decisión de suspender con carácter urgente la tramitación parlamentaria en la Cámara Alta de las dos enmiendas sobre el Poder Judicial y la renovación de la propia corte de garantías. Esta decisión mantiene vigente la paralización y, por consiguiente, cierra la puerta para que sean votadas en el pleno del jueves.

Tras más de tres horas de intensa deliberación entre sus 11 magistrados, la decisión ha salido adelante por seis votos a cinco en un pleno con mayoría conservadora. Unidas Podemos y la Fiscalía habían solicitado apartar al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez por su vinculación directa con la reforma, lo que habría cambiado el equilibrio de fuerzas.

Sin embargo, sus recusaciones no han sido tramitadas. Fuentes jurídicas informan a EFE y Europa Press de que tanto Trevijano como Narváez han asegurado que no se dan por concernidos y, además, han defendido que no tienen interés directo ni indirecto en el procedimiento en respuesta a la petición del Ministerio Público y Unidas Podemos.

En consecuencia, se ha producido una sola votación referida al recurso de súplica, en la que han participado los dos magistrados cuestionados.

Por otro lado, han anunciado su intención de formular voto particular los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón y Ramón Sáez Valcárcel, así como las magistradas María Luisa Balaguer Callejón e Inmaculada Montalbán Huertas.

“Nota de prensa | El Pleno del Tribunal Constitucional rechaza la petición del Senado de levantar la suspensión cautelar, acordada por Auto de 19 de diciembre de 2022, en relación con las enmiendas de reforma de la LOTC y la LOPJ https://t.co/RS9AWWkVeS pic.twitter.com/iVEJHk8ryn“ — Tribunal Constitucional de España (@TConstitucionE) December 21, 2022

El pasado lunes, el TC aceptó el recurso presentado por el PP contra la reforma legal del Gobierno –aprobada ya por el Congreso y pendiente de votarse en el Senado– en una decisión sin precedentes en la corte de garantías. Desde la notificación de este fallo, las partes tenían cinco días hábiles para presentar un recurso de súplica contra la suspensión de la tramitación parlamentaria, algo que el Senado ha hecho este mismo miércoles.

Se ha optado por convocar este pleno extraordinario porque, según han informado fuentes jurídicas, el Senado ha solicitado "que se resuelva dicha impugnación antes del día 22 de diciembre, por ser esta la fecha prevista para el debate y votación por el pleno del Senado de la proposición de ley", de la que, por el momento, se han retirado esas enmiendas.

El recurso del Senado Fuentes de la cámara alta han explicado que el Senado registró a última hora de este martes un escrito de impugnación de la cautelarísima que "se hace bajo una grave indefensión" ante "el desconocimiento pleno de los motivos que ha llevado al TC a adoptar esta grave medida por su afectación a la potestad legislativa". En su recurso, el Senado ha alegado que "la cámara y sus integrantes individualmente considerados se hallan indefensos" al adoptarse la medida de suspensión inaudita parte y defiende que "la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional es extemporánea", pues cree que debería adoptado su decisión cuando la ley estaba en tramitación en el Congreso, antes de su votación el pasado 15 de diciembre. "De haberse dado la urgencia excepcional que el artículo 56.6 LOTC establece como supuesto habilitante de la medida cautelar de suspensión, esta habría de haberse decretado, en su caso, antes de la votación por el Pleno del Congreso de los Diputados", ha insistido. Además, ha señalado que "la suspensión ocasiona, también, una perturbación particularmente grave en los derechos fundamentales de todos los senadores" porque "se torna en una negación para ejercer en tiempo y forma el derecho a enmendar, debatir y votar la Proposición de Ley Orgánica". Y ha advertido de que "no consta a esta parte que el Tribunal haya aplicado con anterioridad esta excepcionalísima medida en circunstancias similares" que tilda de "desproporcionada". Con todo, el Gobierno no tenía expectativas de que el TC estimase el recurso al contar con una mayoría conservadora "apisonadora", según han indicado fuentes del Ejecutivo a RTVE.

Podemos pide apartar a dos magistrados para resolver el recurso del Senado Por otro lado, Unidas Podemos ha presentado dos escritos en el Tribunal Constitucional, donde se ha sumado al recurso de súplica del Senado, al tiempo que ha pedido apartar al presidente del TC y a Antonio Narváez del estudio de la impugnación realizada por la Cámara Alta. En el documento, UP ha indicado que se producía "una legítima desconfianza en la imparcialidad" de los magistrados señalados por "la afectación directa de los mismos", ya que iban a ser reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno si salía adelante la modificación paralizada. Así, la formación 'morada' ha instado a la abstención de ambos magistrados y, en el caso de que no se apartasen voluntariamente, formulaba recusación contra ellos pidiendo expresamente que esta cuestión se resolviese antes de abordar el recurso del Senado. También han reclamado que González-Trevijano y Narváez no participasen "en la sesión en la que se decida sobre la admisión o desestimación" del incidente de recusación contra ellos. La Fiscalía, que ha apoyado el escrito del Senado, también ha solicitado al tribunal que aparte a los dos magistrados antes de que el pleno extraordinario convocado abordase el recurso, según fuentes fiscales consultadas por RTVE.