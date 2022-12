Un tribunal italiano ha accedido a entregar a las autoridades belgas a María Dolores Colleoni, sospechosa de estar implicada en el 'Catargate', el escándalo de corrupción que sacude al Parlamento Europeo.

Un tribunal de apelación de la ciudad de Brescia ha dictaminado que no había motivos para impedir el traslado de Colleoni, esposa del exeuroparlamentario, Pier Antonio Panzeri. El político, a quien los fiscales de Bruselas consideran uno de los principales implicados en la presunta corrupción, está en prisión preventiva.

Colleoni, junto con su hija Silvia Panzeri, llevan más de una semana bajo arresto domiciliario en cumplimiento de una orden europea de detención dictada por magistrados belgas por su presunta "participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales y corrupción".

Uno de los mayores escándalos que ha salpicado a la UE

La fiscalía belga sospecha que la eurodiputada griega Eva Kaili y otras personas aceptaron sobornos de Catar, anfitrión del Mundial de fútbol, en un intento de influir en la formulación de políticas de la Unión Europea. Se trata de uno de los mayores escándalos que han salpicado al bloque de los Veintisiete.

Kaili, ya destituida como vicepresidenta de la Eurocámara, se encuentra en prisión preventiva hasta su vista judicial, aplazada hasta el día 22 de diciembre.

El abogado de la mujer y la hija de Panzieri, Angelo De Riso, dijo el 13 de diciembre que sus clientes habían declarado a los jueces que no sabían nada de las acusaciones contra ellas y que no habían hecho nada malo.



Por su parte, desde Catar, han reiterado que no están implicados en el escándalo de corrupción de la UE.