Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Los bombardeos rusos causan apagones en Kiev y en otras 10 regiones

Tras los últimos bombardeos, Mijailo Podoliak, consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dirige en Twitter a los "socios europeos".

"1. Ucrania nunca se rendirá ni obederá los ultimatums de Rusia. 2. Decidan que es más beneficioso: si permitir la destrucción de los transformadores eléctricos o suministrar defensa antiaérea. 3. El final de la guerra solo puede ser acelerado incrementando el suministro de artillería y tanques. Incluso de manera unilateral...".

“To European partners:

1. Ukraine will neither surrender nor fulfill RF's ultimatums.

2. Decide what is more profitable – to allow the destruction of transformers or to provide AD.

3. War ending can only be accelerated by increasing artillery/tanks supply. Even unilaterally…“