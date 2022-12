Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Putin prepara un nuevo escenario bélico, según Ucrania

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha apuntado a que la moral de las fuerzas rusas es "frágil", algo que supone "una vulnerabilidad significativa" para el Ejército de Moscú. "Las preocupaciones de los soldados se centran principalmente en las altas tasas de las bajas, el liderazgo deficiente, problemas de pago, falta de equipo y municiones y falta de claridad sobre los objetivos de la guerra", ha dicho en referencia al anuncio del Ministerio de Defensa ruso del establecimiento de "brigadas creativas de primera línea" encargadas de "elevar la moral" de las tropas desplegadas. "Es poco probable que los esfuerzos de las brigadas creativas alivie sustancialmente estas preocupaciones", ha añadido.

