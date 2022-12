Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Kiev recupera el suministro de agua y parte de la electricidad tras la oleada de ataques rusos

El Reino Unido ha indicado que Rusia ha utilizado misiles de crucero marítimos y de aire en las últimas oleadas de ataques, pero también vehículos aéreos no tripulados (UAV) proporcionados por Irán que se lanzan desde la región rusa de Krasnodar, en vez de Crimea. "El cambio de sitio de lanzamiento probablemente se deba a las preocupaciones rusas sobre la vulnerabilidad de Crimea, mientras que también es conveniente para el reabastecimiento desde el probable punto de llegada de las armas en Rusia, en Astrakhan", ha indicado en su informe diario sobre la guerra.

