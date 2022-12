En una rueda de prensa posterior, los representantes que recogieron el premio en nombre del pueblo ucraniano insistieron en la necesidad de que Europa envíe más armas a Kiev y de "romper el círculo de impunidad" del que Rusia ha disfrutado durante años.

"No hay ningún objetivo militar en lo que Rusia está haciendo contra los civiles. Sólo hacen estas cosas horribles porque pueden. Quieren romper la resistencia de la gente y ocupar Ucrania con el inmenso dolor de la sociedad civil", ha dicho Matviychuk, cuya ONG se dedica a recorrer el país para documentar los crímenes de guerra rusos.

Pajevska, que dijo representar a las fuerzas armadas ucranianas al recoger el premio, en su condición de sargento, ha asegurado que Europa "siempre podrá contar con el apoyo de Ucrania y de nuestra sociedad si alguna vez se encuentra en dificultades".

“International recognition and glory for the brave Ukrainian people! The entire Eu_ community supported our invincibility and the strength of our opposition to Putin's totalitarian regime

We are grateful to the European Parliament for the support of Ukrainians!#SakharovPrize pic.twitter.com/FluZe1WsHh“