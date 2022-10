El pueblo ucraniano gana el premio Sájarov 2022 en reconocimiento a la lucha de los derechos humanos

El pueblo ucraniano ha sido galardonado con el premio Sajarov para la Libertad de Conciencia que la Eurocámara entrega cada año en reconocimiento a la lucha por los Derechos Humanos. El galardón reconoce la lucha de los habitantes de Ucrania frente a la invasión rusa. También estaban nominados la Comisión de la Verdad de Colombia y el activista Julian Assange.

"Este premio es para los ucranianos que luchan sobre el terreno. Para los que se han visto obligados a huir. Para los que han perdido familiares y amigos. Para todos los que se levantan y luchan por lo que creen", ha asegurado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al anunciar al ganador. "Sé que el valiente pueblo de Ucrania no se rendirá y nosotros tampoco".

