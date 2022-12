Mueren cuatro migrantes por el naufragio de una patera en el Canal de la Mancha

El suceso ha desatado un amplio operativo de búsqueda y rescate, en el que han participado guardacostas británicos, la Marina del Reino Unido, la fuerza de fronteras y la Policía del condado de Kent, según la Agencia Marítima de Guardacostas.

A las aguas del Canal han acudido además buques procedentes de las localidades inglesas de Dungeness, Hastings y Ramsgate, y dos helicópteros del servicio de guardacostas.

En una declaración ante los Comunes, la ministra británica del Interior, Suella Braverman, ha dicho este miércoles que el suceso es un "triste recordatorio" de por qué hay que terminar con la entrada al Reino Unido de migrantes indocumentados en "barcos innavegables".

“I am aware of a distressing incident in the Channel this morning and I am being kept constantly updated while agencies respond and urgently establish the full facts. My heartfelt thoughts are with all those involved.“