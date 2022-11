El nuevo acuerdo incluye doce puntos y Reino Unido incrementará su aportación financiera a las medidas que adoptará Francia hasta 72,2 millones de euros para el periodo 2022/23, según ha señalado una declaración conjunta difundida por el Ministerio del Interior francés.

El objetivo del pacto es complicar la ruta migratoria del Canal de la Mancha hasta hacerla "no viable" y "desmantelar la criminalidad organizada y las redes de facilitación".

Por su parte, la ministra británica ha señalado en un comunicado que "solo trabajando conjuntamente podemos esperar resolver este complejo problema". "No hay soluciones rápidas, pero este nuevo acuerdo significa que podemos incrementar de forma significativa el número de gendarmes franceses que patrullan las playas del norte y asegurar que agentes de ambos países trabajan hombro con hombro para detener a estos traficantes de personas", ha añadido.

“Today, I signed an agreement with my friend @GDarmanin in Paris to ramp up our co-ordination to tackle illegal immigration. Our new deal will see UK officers embedded in French operations for the first time & a 40% increase in French officers patrolling in northern France 1/2 pic.twitter.com/h5a9rRdW1u“