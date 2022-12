En una declaración en la Cámara de los Comunes, Sunak ha indicado que su Gobierno tiene planeado acelerar la retirada de solicitantes de asilo de Albania del Reino Unido, ya que considera que ese país es "seguro y próspero".

"La solución no solo debería ser lo que funcione, sino lo que es correcto. Es injusto que la gente venga aquí de manera ilegal", ha indicado el primer ministro británico.

“1) Today I am introducing new measures to deliver on our promise to tackle illegal immigration.



We are announcing a new deal with Albania to speed up the return of Albanian asylum seekers, who make up a third of those arriving to the UK by small boats. pic.twitter.com/HJMYI5S3Yj“