La Justicia de Estados Unidos ha rechazado este viernes declarar al expresidente del país Donald Trump (2017-2021) en desacato, tal y como pedía el Gobierno del actual mandatario, Joe Biden.

De acuerdo con los canales CNN y NBC, que han citado fuentes conocedoras del caso, la magistrada del Distrito de Columbia Beryl Howell falló en contra de la petición del Ejecutivo, que solicitaba declarar a Trump en desacato por presuntamente no haber respondido a la petición de un gran jurado.

“A federal judge declined to hold former President Donald Trump in contempt of court in a closed-door hearing, two sources familiar with the matter told CNN https://t.co/KF1DHABFzw“