La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha prometido este domingo una respuesta "apropiada y bien calibrada" de la Unión Europea (UE) para mitigar las "distorsiones" de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, que preocupa al bloque por la política de subsidios que despliega.

En particular, ha subrayado que la respuesta europea se basará en tres pilares: la flexibilización de las normas de ayudas públicas, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación comunitaria para una política industrial común y la cooperación con las autoridades estadounidenses en cuestiones clave para la transición verde, como en el campo de las materias primas críticas.

