Arribar a final de mes s'ha tornat "heroic"

De cada vegada costa més omplir la cistella de la compra. L'encariment de la vida ha suposat que tres de cada deu llars no tenguin ingressos suficients per a assolir unes bones condicions, segons ha reflectit l'informe de Cáritas España i FOESSA sobre el Pressupost de Referència per a unes Condicions de Vida Dignes.

Un informe que té en compte, no només els ingressos de la llar, sinó també les seves necessitats i el seu context. L'estudi afirma que, dependent de cada comunitat autònoma, canvia el pressupost mínim que es necessita per a tenir una vida digna.