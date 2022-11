La prostitució es deslocalitza

El Consell d'Eivissa ha impulsat un estudi sobre la prostitució a l'illa per poder actuar des dels serveis socials i ajudar a les dones prostituïdes. L'estudi ha estat dut a terme per l'UIB i Metges del Món i ahir el doctor Lluis Ballester i Belén Matesanz, responsables del treball, en donaren els resultats. Uns resultats que han deixat palès que la prostitució ha repuntat amb força després dels anys més durs de la pandèmia.

"Només a l'illa d'Eivissa hem localitzat un total de 34 pàgines web que ofereixen serveis sexuals i que ocupen entre 400 i 500 dones i trans, en temporada alta", ha dit Ballester que sosté que cada la contractació de serveis sexuals s'està traslladant del carrer a internet amb la qual cosa, diu, es produeix l'ocultació de l'activitat, que no es veu, però que continua a través de les webs especialitzades.



Dona llatinoamericana i sense papers

El perfil de la dona, o trans, prostituïda és una llatinoamericana sense papers que té una trentena d'anys. Els clients, la majoria, són homes joves que demanden practiques de risc. Un fet que és conseqüència, diuen els experts, del turisme d'excessos.

La majoria de l'activitat es concentra a Vila, més d'un 75% del total, i durant la temporada alta.

"Cada vegada és més freqüent que el servei es contracti a través de les webs i no al carrer o en clubs que funcionen com prostíbuls. Moltes vegades aquells que visiten pàgines web de pornografia ja troben ofertes que els proporcionen el servei en trenta minuts perquè són a la mateixa illa".