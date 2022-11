Unidas Podemos cree que hay "señales preocupantes" de que el PSOE está inmerso en "cálculos electorales" por el "bloqueo" de leyes impulsadas por su formación, como la de familias o la 'ley trans' tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La relación entre ambas formaciones se ha tensado en los últimos días por estas y otras leyes. Unidas Podemos acusa al PSOE de posibles "recortes de derechos" mientras que los socialistas restan importancia a la tensión. Ambos descartan, por el momento, convocar una reunión del comité de seguimiento de los socios.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado en un vídeo difundido en Twitter que son "incomprensibles" los argumentos del "ala socialista" del Gobierno para aplazar la aprobación del anteproyecto de la ley de familias, que iba a haber ido este martes al Consejo de Ministros pero finalmente no ha sido así.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha elevado el tono frente a su socio en una comparecencia desde la Cámara Baja para incidir en que la situación de la 'ley trans' y de familias son dos "ejemplos prominentes" del "cálculo electoral" del PSOE, que se suma a otros conflictos como la propuesta de ampliación de cálculo de las pensiones desde el Ministerio de Seguridad Social, que rechazan de plano.

"El PSOE se equivocaría si pensara que el hecho de que no salgan leyes lideradas por Unidas Podemos tiene algún tipo de ventaja, porque en realidad es una desventaja para el conjunto de la ciudadanía y para el Gobierno de coalición", ha proseguido, para advertir de que percibe "cálculo político" en su socio. Asimismo, ha criticado que el PSOE recurra a argumentos "espúreos" para mantener vivas sus enmiendas a la normativa trans, que a su juicio implica recortes de derechos al colectivos, sobre todo a los menores, con un planteamiento que podría apoyar el PP e incluso Vox (el PSOE quiere que los menores de entre 12 y 16 años necesiten una autorización judicial para cambiar de sexo en el registro).

Con todo, Podemos ha desdeñado el argumento deslizado por el PSOE referido a que la necesidad de aportar más seguridad jurídica a la 'ley trans', que es un proyecto legislativo que emana del Consejo de Ministros, es decir, que el PSOE es coproponente tras intensa negociación y pasar por diversas fases consultivas. "A mí que el PSOE diga que una ley que tiene su firma no tiene seguridad jurídica me parece difícil de explicar. ¿Está el PSOE diciendo acaso que hacen leyes sin seguridad jurídica?", ha cuestionado.

No es el único punto de fricción en el seno del Ejecutivo, que también se ha producido por la ley contra la trata (arpobada en el último minuto tras anunciarlo Pedro Sánchez), la ley de vivienda y la derogación de la ley de seguridad ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley mordaza', entre otras materias. También la reforma de las pensiones del Ministerio de José Luis Escrivá ha llevado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a hablar de un "recorte de derechos".

Belarra apela al consenso y la unidad para sacar adelante la ley de familias

Respecto a la ley de familias, Belarra ha apelado al consenso para que esta norma "pueda ver la luz" para "ayudar a conciliar y a que las mujeres sean más libres". Una ley, ha añadido, en la que su departamento "lleva mucho tiempo trabajando". "Somos conscientes de que somos dos fuerzas distintas que representan intereses diferentes pero creo que el consenso en torno a la protección de las familias debería ser un signo de unidad del Gobierno", explica.

Entre las medidas que contempla, la ministra destaca que con la nueva norma un trabajador podrá acogerse hasta cuatro días cada año "para cuidar a su hijo si se ha puesto enfermo y no puede ir a la escuela o para acompañar a su pareja al médico".

También incorpora un permiso de ocho semanas que podrán acogerse padres y madres hasta que su hijo tenga 8 años "para afrontar esas temidas semanas de adaptación o esos duros julios".

"Ampliaremos a cinco los días que un trabajador puede cogerse por una enfermedad grave de su pareja o de un conviviente", ha añadido Belarra, quien ha recordado que la ayuda de 100 euros que ahora perciben las madres trabajadoras con hijos de 0 a 3 años van a ser ampliadas a madres en situación de desempleo o mujeres con empleo parcial o temporal.

La ministra ha señalado que con la ley, las madres que crían solas a dos o más hijos se equiparan en numerosas, "con exenciones e importantes descuentos en tasas educativas públicas y en transportes".

Para Belarra, "la conciliación en España no existe, son los abuelos" y si nacen pocos niños no es porque la gente joven no quiera tener hijos, sino porque no pueden. "Y una vez que esos hijos nacen, parece que te tienes que convertir en una superheroína". "Por desgracia esta ley ha vuelto a ser retrasada por el ala socialista del Gobierno con argumentos incomprensibles", ha zanjado.