Más del 40% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia de su pareja

Objetivo Igualdad pone el foco en las mujeres con discapacidad que sufren violencia machista. Son las más vulnerables, las que más dificultades tienen a la hora de denunciar, las más invisibles socialmente. "Una vez, mi hija iba a hacer la comunión. Llamó a su padre para invitarle. Le amenazó de muerte, le dijo que la iba a matar, que cuando viniese....Ahí es cuando me hizo clic la cabeza como digo yo. Me dio por grabar la conversación. Me fui a comisaría, con mi hija que era pequeña, y con mi padre. Puse la denuncia. En ese momento, me di cuenta de que había sido una persona maltratada psicológicamente, que me habían quitado la personalidad, que era totalmente vulnerable", confiesa 'Ana', superviviente de violencia de género.

En España, hay 2’5 millones de mujeres discapacitadas. El 20% de la mujeres asesinadas por violencia machista tenían una discapacidad acreditada, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer realizada por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. El riesgo de ser víctimas de violencia de género es cuatro veces mayor que el resto de la población femenina, según un estudio del Parlamento Europeo . Por ejemplo, sobre las mujeres sordas "hay estereotipos respecto a que, cuando se usa la lengua de signos, no se cree que la información sea veraz. Muchas veces se piensa que la persona se está comportando de manera agresiva o que tiene un problema de salud mental y esto implica que se revictimiza a la víctima".

Doble discriminación "Él me había pegado y me había dañado el cerebro" "Me desperté, a los cinco días, en el hospital, con mi madre al lado. Me dijo lo que había pasado. Él me había pegado y me había dado en el cerebro. Bueno, me golpeó en el cerebro, yo soy discapacitada, yo había tenido un accidente y tengo daño cerebral", afirma 'Esther', superviviente de violencia machista. Las mujeres con discapacidad han sido violentadas físicamente por la pareja pareja a lo largo de sus vidas en mayor proporción (17,2 %) que las mujeres sin discapacidad (13,2 %) "En mi caso, empezó a raíz de que me casé. Cuando yo me casé, la verdad es que no sabía cómo era mi marido. Era violencia de género a nivel psicológico. Aún después de separada siguió el maltrato, no sólo a mí misma sino ya también a mis hijos", asegura 'Ana', superviviente de violencia. Las supervivientes denuncian una doble discriminación por mujeres y discapacitadas. "La sociedad luchaba para que el teléfono 016 fuera accesible, que se hizo accesible a través de un servicio de vídeointerpretación. A partir de ahí, empezamos a atender a las víctimas de violencia de género. También es el éxito de la ley "Sí es sí". Gracias a ella hemos ido trabajando cada vez más", cuenta Alba Prado, responsable de Igualdad de Género en La Conferedarión Nacional de Sordos de España (CNSE) "La violencia machista es una de las principales causas de discapacidad en las mujeres" Así mismo, las discapacidades pueden ser consecuencia de la violencia machista. "Tenemos que ser plenamente conscientes de que la violencia machista en una de las principales causas generadoras de discapacidades en las mujeres. Es decir: hay muchas mujeres con discapacidad que han adquirido esa discapacidad precisamente como consecuencia de la violencia continuada de la que son víctimas. Aquí también habría que incluir a niños y niñas, que nacen con discapacidades como consecuencia de la violencia que han sufrido sus madres", asegura Caballero.