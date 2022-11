El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha absuelto al expresident del Parlament catalán y actual conseller de Empresa Roger Torrent y a la Mesa del Parlament de la pasada legislatura, tras su juicio por desobediencia al Constitucional (TC) por tramitar resoluciones de reprobación de la Monarquía y sobre la autodeterminación el 22 y 29 de octubre de 2019.

Junto a Torrent, el TSJC ha absuelto también a los miembros de JxCat y ERC en su Mesa, Adriana Delgado, Eusebi Campdepadrós y Josep Costa, para quienes la Fiscalía pidió penas de hasta 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional.

Los magistrados toman la decisión por mayoría al considerar que sus actos no supusieron ningún delito. No obstante, el fallo cuenta con el voto particular de una jueza que sí considera que desobedecieron al TC.

Según la sentencia, los magistrados consideran que los miembros de la Mesa del Parlament que fueron juzgados los pasados ​​días 5, 6 y 7 de octubre no cometieron un delito desobediencia por falta de mandato claro y específico en las providencias del Tribunal Constitucional de los días 10 y 16 de octubre de 2019. La mayoría del tribunal de la Sala de lo Civil y Penal entiende que aquellas providencias permitían más de una interpretación.

No queda acreditado que quisieran desobedecer Por otra parte, la resolución incluye que no hubo dolo, pues no ha quedado acreditado que los acusados ​​tuvieran conocimiento y quisieran desobedecer a los mandatos del Tribunal Constitucional. Los magistrados tenían que dirimir si la acción de la Mesa del Parlament de admitir a trámite resoluciones parlamentarias sobre la autodeterminación y que reprobaban a la Monarquía contravenían sentencias y provisiones del TC. En es sentido, creen que "no se negaron abiertamente" a cumplirlas. Señalan que el TC declaró inconstitucional ejercer la autodeterminación de manera unilateral, pero reconoce el derecho a defender públicamente cualquier opción política, de manera que "lo que decide el TC no es, pues, que no se pueda debatir o hablar de autodeterminación o abordar esta cuestión por parte de las asambleas legislativas, sino únicamente solo que no se haga referencia a la autodeterminación cuando se pretende ejercerla, materializándola, de forma unilateral". Además, los magistrados consideran que, al valorar si tramitar las resoluciones contradecía al TC, "la interpretación seguida por los cuatro acusados fue la misma interpretación que hicieron el secretario general y el letrado mayor del Parlament, que acabaron aconsejando que se tomaran los acuerdos de admisión a trámite" de las propuestas de resolución enjuiciadas y tomaron en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los acusados argumentaron que no se les podía juzgar por estos hechos apelando al principio de inviolabilidad parlamentaria, pero el tribunal lo descarta y también confirman que Vox podía ser acusación popular en la causa, al contrario de lo que sostenían las defensas.