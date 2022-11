El brasileño Ilan Goldfajn será el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al haber conseguido un apoyo suficiente de la Asamblea de Gobernadores del organismo.

Goldfajn, exgobernador del Banco Central de Brasil y hasta ahora jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), será el sucesor del estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone, expulsado de la entidad hace dos meses por un affaire amoroso con una subordinada, a la que le subió el sueldo varias veces.

Los ministros de Hacienda y otras autoridades económicas de los 48 países que integran el BID han otorgado su apoyo al brasileño, por una amplia mayoría. Aunque no se han hecho públicas las votaciones, según ha podido saber Efe, Goldfajn ha conseguido el apoyo de al menos el 80% de los participantes en la Asamblea de Gobernadores.

A través de un comunicado, el BID ha explicado que la votación se llevó a cabo en una reunión celebrada en la sede del banco en Washington, con la asistencia virtual o presencial de las delegaciones.

Goldfajn y la Asamblea han fijado la fecha de inicio de sus funciones como presidente para el 19 de diciembre. Habrá un "periodo de transición" en la que participará la actual presidenta, la hondureña Reina Irene Mejía, quien ha sustituido a Claver-Carone desde que fuera expulsado de la institución.

Ya se había hecho público esta mañana que era el favorito, después de que Argentina anunciara la retirada de su candidata, Cecilia Todesca, y su apoyo al brasileño en una coalición formada también por Estados Unidos y Canadá.

Goldfajn, el candidato de Bolsonaro

Fue uno de los primeros candidatos en ser propuestos y, aunque partía como favorito, su postulación -a manos de Jair Bolsonaro- quedó empañada por las declaraciones del exministro brasileño Guido Mantega, quien integra el proceso de transición del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.

"No estoy diciendo que sea un mal candidato, pero Bolsonaro intentó dar otro golpe, crear un hecho consumado y postular un presidente del BID de forma equivocada. No fueron a negociar con Argentina, Perú, a Colombia o Uruguay. Ellos simplemente lanzaron un candidato", apuntó el exministro, quien reconoció incluso intentos de posponer la elección.

Aún así, Goldfajn siempre ha mantenido su imparcialidad política y ha asegurado que contaba con el apoyo del país, pese a que Lula da Silva no se lo ha dado públicamente. "Les puedo asegurar que todos a los que les enseñé mi propuesta en Brasil me apoyan y que no hay nadie que tenga alguna objeción", apuntaba hace unos días en un acto público.

Tras la retirada de Todesca, han sido tres los candidatos que se han batido con el brasileño: el exministro de Hacienda y de Educación de Chile Nicolás Eyzaguirre; Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico), y por parte de Trinidad y Tobago Gerard Johnson, exfuncionario del BID que ahora se desempeña como consultor del Ministerio de Finanzas de Jamaica.

Goldfajn asumirá el cargo por un período de cinco años y, como presidente, "manejará las operaciones y la administración del Banco, que trabaja con el sector público de América Latina y el Caribe", ha indicado el BID. Además, presidirá el directorio ejecutivo del BID, el directorio ejecutivo de BID Invest (que trabaja con el sector privado de la región) y el Comité de Donantes de BID Lab, el laboratorio para proyectos de desarrollo e innovación.