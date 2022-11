La Conferencia por el Cambio Climático de Naciones Unidas (COP27) ha concluido este domingo con la decisión de crear un fondo destinado a financiar las pérdidas y daños climáticos para los países más vulnerables a los efectos del calentamiento global, un acuerdo considerado de mínimos para el bloque europeo al no presentar avances en la reducción de emisiones.



La decisión de la cumbre ha llegado tras duras negociaciones y más de un día de prórroga, en el que incluso la Comisión Europea amenazó con abandonar la cita, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh, si no se aumentaba la ambición climática del texto. "No ha sido fácil" pero "finalmente hemos cumplido nuestra misión", ha subrayado el presidente egipcio de la conferencia, Sameh Choukri.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha celebrado la medida, pero ha considerado que no es suficiente. “Debemos reducir drásticamente las emisiones ahora y esta es una pregunta que esta COP no ha respondido”, ha lamentado, por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al final de la conferencia climática en la que no ha salido salido adelante el llamamiento que querían algunos países y organizaciones ecologistas para eliminar progresivamente el uso de todos los combustibles fósiles.

Para la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el acuerdo "marca un pequeño paso hacia la justicia climáticas", pero "se necesita mucho más para el planeta". El vicepresidente ejecutivo de esta institución europea, Frans Timmermans, se ha mostrado, en cambio, "decepcionado" por no haber conseguido que se adoptara "un lenguaje fuerte" en la reducción de emisiones contaminantes

Queda por conocer la dotación del fondo y cómo se distribuirá El fondo de pérdidas y daños climáticos es una de las cuestiones que se había reclamado durante años sin llegar a acuerdos, pero en esta ocasión se ha acelerado debido al incremento de eventos metereológicos extremos en muchos territorios. Según se ha reflejado en el texto, los países han establecido un consenso respecto a la "necesidad inmediata" de aportar recursos financieros "nuevos, adicionales, predecibles y adecuados" para ayudar a los países que sufren los efectos del cambio climático de forma acusada como, por ejemplo, desplazamientos forzados o daños ene l patrimonio cultural, movilidad y vida de sus habitantes.



A quién concretamente se dirige este fondo - si ha los países en desarrollo o a los vulnerables- ha sido precisamente uno de los escollos de las negociaciones, que han terminado decantándose por el bloque europeo que abogaba por limitarlo a los segundos, los vulnerables. Aunque esto supone un primer paso, queda por ver, en otras reuniones, qué territorios reciben esa etiqueta, así como la dotación del fondo y quién hará las aportaciones, algo muy discutido ya que se quería incluir a colaboración de países con mayores emisiones como es el caso de India o China. 00.36 min El escaso entusiasmo de la COP27 contrasta con los aplausos de la cumbre de París