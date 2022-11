Quienes duden del poder de los videojuegos para contar historias y para transmitir conocimiento tienen a partir de ahora un nuevo rival. Pentiment, el nuevo título de los creadores de Fallout: New Vegas, es un tratado jugable sobre la sociedad europea del siglo XVI. Los privilegios de la Iglesia y la nobleza, la irrupción de la Reforma luterana, el nulo papel de la mujer en las decisiones políticas... todo pasa ante nuestros ojos de una manera sutil, sin subrayados, en una aventura de misterio casi 100% basada en los diálogos.

Comenzamos Pentiment como Andreas Maler, un artista que trabaja en un monasterio ilustrando libros mientras prepara la obra que le permita establecerse como maestro en su Núremberg natal. A nosotros nos corresponde darle un trasfondo a Andreas, decidir dónde ha pasado sus últimos años y cuáles son las habilidades que aprendió (lógica, teología, finanzas...). Esta es la primera de muchas decisiones que marcarán nuestro camino en el juego. Si elegimos finanzas, por ejemplo, Andreas podrá resolver disputas económicas entre los monjes y el pueblo.

En los primeros minutos del juego tendremos que decidir el trasfondo de nuestro personaje OBSIDIAN ENTERTAINMENT

Las primeras horas del juego pasan lentamente. Advertimos que Pentiment no es para jugadores impacientes o ávidos de acción. Se cuece a fuego lento y va creciendo a medida que adquirimos detalles de una trama cada vez más misteriosa. Hablando con los vecinos de Tassing, el pueblo donde nos alojamos y que está a los pies del monasterio, iremos conociendo sus problemas y la personalidad de cada uno. Para que no nos perdamos entre tanto nombre podemos acceder a una pequeña biografía de todos los personajes pulsando un botón.

El asesinato de un noble es el detonante de la historia OBSIDIAN ENTERTAINMENT

El primer giro en la historia no llega hasta pasadas un par de horas. Un noble que visitaba el monasterio es asesinado y se acusa al monje que lo encontró. Como Andreas no cree que sea el asesino, se nos da un breve plazo para descubrir al culpable antes de la hora del juicio. Ahí empieza una investigación en la que debemos recopilar pruebas, interrogar a los sospechosos y presentar un acusado. Aquí es donde el juego recuerda más a El nombre de la rosa o a una novela whodunnit, pero pronto descubriremos que hay fuerzas que manejan los hilos para que la verdad no vea la luz.