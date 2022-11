¿Pueden tres perdedores evitar el fin del universo? Esta es la premisa de la que parte el videojuego New Tales from the Borderlands, una aventura narrativa basada en la toma de decisiones, con una aproximación muy cercana al cómic, que recupera el universo de la saga Borderlands de la mano de Gearbox Studio Québec y 2K.

Un año antes de los acontecimientos de Borderlands 3, el gigante de la industria armamentística Tediore está invadiendo Promethea. La acción se traslada de los páramos desérticos de Pandora a la jungla de hormigón y neón de Meridian City, una metrópolis que está quedando reducida a escombros. Anu, Octavio y Fran intentarán hacer frente a esta invasión mientras tratan de fiarse los unos de los otros en una andanza por capítulos fácil de disfrutar desde el sillón.

Gearbox toma el relevo de Telltale Games casi una década después del lanzamiento de la primera entrega de estos "cuentos", que ahora están disponibles para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch y PC, con ayuda de una parte del equipo original. Una apuesta por un guion interesante y autoconclusivo, con la doctora en ficción interactiva Lin Joyce al frente, que queda lejos de otras experiencias de este género, ya que el jugador deseará tener una influencia más determinante en el desarrollo de la historia.

Las tiranteces entre Octavio y Anu vertebrarán gran parte del desarrollo de' New Tales from the Borderlands', pero Fran es el personaje más interesante del juego . El chocolate con pepinillos, su sabor de yogulado favorito, define a la perfección las dos caras de una mujer madura con discapacidad, cubierta de tatuajes, que sufrió bullying en el instituto y que es capaz de hacer frente a un banco de tiburones ella sola.

Fran Miscowicz es una de las protagonistas de 'New Tales from the Borderlands': una mujer dura con un punto de dulzura, encanto y muchas ganas de vivir. K2 / Gearbox

Después de que un rayo láser lanzado en Borderlands 3 aplastase una parte considerable de la tienda de yogur helado de Fran Miscowicz, Meridian City no logra recuperar la normalidad. La corporación Tediore ha decidido invadir su planeta, y esta veterana vendedora de dulces con muy malas pulgas no tendrá más remedio que aliarse con los hermanos Dhar -Anu y Octavio- para evitar la destrucción de su hogar.

Susan Coldwell es la directora general de la corporación armamentística Tediore y la villana de New Tales from the Boerderlands. K2 / Gearbox

Una novela gráfica con interacciones limitadas

Estructurado en cinco capítulos que, al contrario de lo que ocurrió en Tales from the Borderlands, se han lanzado de una vez, New Tales from the Borderlands está cargado de humor negro e ironía. Este videojuego no brilla por su despliegue visual, pero tampoco lo persigue. Es una apuesta similar a una novela gráfica, basada en un guion distópico muy pegado a la actualidad, en la que se cuelan el debate sobre las armas y el antibelicismo, así como la crítica al capitalismo de un mundo controlado por las grandes corporaciones.

Ahora bien, pese a contar con una estética más cercana al cómic, esta nueva aventura es la primera de la franquicia hecha con captura completa de movimientos. Partiendo de un proyecto más grande que tuvo que reducirse por la pandemia, se ha rodado en 11 meses, con más de 700 horas de filmación. "Tuve que trabajar en dos tercios de los rodajes desde casa, con cinco pantallas delante, a través de una diferencia horaria de tres horas", explica la productora asociada de Gearbox, Amélie Brouillette.

Octavio es el buscavidas simpático de New Tales from the Borderlands y tiene un ECHOdex de última generación lleno de aplicaciones del mercado negro preparado para el hackeo. K2 / Gearbox

La gran carencia de New Tales from the Borderlands es que cuenta con una interactividad muy limitada. Si bien se puede escoger si un plan se desarrolla con sigilo o a tiro limpio, las decisiones se limitan a elegir entre opciones que no alteran demasiado el resultado de la historia. Se echa de menos la posibilidad de explorar los posibles derroteros de la historia si, por ejemplo, muere uno de los protagonistas. Avances que ya se introdujeron en 2018 en un gran título de este género: 'Detroit: Become Human'.

Tampoco relucen los eventos de respuesta rápida (quick-time events o QTE), que no pasan de combinar movimientos del stick y pulsación de botones en el momento preciso. En este sentido, el juego resulta repetitivo y cabría esperar la aparición de algún puzle.