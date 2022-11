Muere el actor John Aniston, padre de Jennifer Aniston, a los 89 años

El intérprete greco-estadounidense John Aniston, padre de la también actriz Jennifer Aniston y conocido por su participación en telenovelas como Days of our lives, murió el viernes a los 89 años, según ha anunciado este lunes su hija.

"Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que te hayas ido al cielo en paz y sin dolor. Y nada menos que el 11 del 11. Siempre fuiste muy oportuno. Ese número siempre tendrá ahora un significado aún mayor para mí. Te amaré hasta el fin de los tiempos", ha escrito en su Instagram mediante una publicación acompañada de cinco fotos con su progenitor.

John Aniston, nacido en Grecia en 1933, hizo carrera en la televisión estadounidense en telenovelas como Days of our lives, Love of Life y Search for Tomorrow.

La primera, que se estrenó en noviembre de 1965, se emite todavía en la cadena Peacock. Su papel como Victor Kiriakis le valió en 1986 dos premios Soap Opera Digest a Mejor protagonista y mejor villano en una serie y un premio Emmy este pasado junio al conjunto de su trabajo.

Aceptó ese galardón en su nombre su hija. "Este es un momento muy especial para mí. Es una oportunidad no solo para rendir tributo a un auténtico icono mundial de la televisión, sino también para reconocer los logros de un gran y respetado actor, que también es mi padre", dijo en un mensaje de video.