Enith Sebastien, la primera Miss Transexual española

El pasado 26 de octubre Enith Sebastien, fue nombrada Miss Trans España 2022 representado a la provincia de Guadalajara en la primera edición del certamen de belleza. “Fue increíble”, nos confiesa Enith, quien añade que cuando nombraron a la ganadora “por un momento no me había enterado que había ganado yo y pensaba que era mi compañera, (…) fue una sorpresa”.

La joven, procedente de Valdeaveruelo (Guadalajara), llegó al certamen de Miss Trans España 2022 a través de un casting online y nunca se imaginó llegar tan lejos.

El certamen que la nombró ganadora se celebraba por primera vez. Fueron 4 días de concentración junto con sus compañeras de otras provincias en lo que Enith califica como algo más que un concurso de belleza “la visibilidad que queremos dar al colectivo, animar a la gente, normalizar todo lo que es el sector”. Es un evento con un doble mensaje, celebrar un concurso de belleza para el colectivo trans y dar visibilidad.

“Lo que no hagamos ahora, luego no va a ser posible”. Eso es lo que pensó Enith hace dos años. La pandemia del COVID-19 fue lo que le hizo comenzar con el proceso de cambio. “La pandemia me hizo dar cuenta de que somos muy frágiles, que lo que no hagamos ahora, luego no va a ser posible”, afirma.

Fue algo más de año y medio de hormonas, proceso largo en el que Miss Trans España 2022 no estuvo sola nunca ya que contó con el apoyo de su familia, amigos y también vecinos de su pueblo.

Ahora se siente una mujer bonita y guerrea, que es lo que significa su nombre.

Ley para la igualdad de las personas trans Enith agradece a las generaciones pasadas el trabajo que han hecho a favor de los derechos de las personas del colectivo trans. Es consciente de los avances que se han conseguido, pero considera que todavía hay mucho trabajo que hacer. “Necesitamos un marco legal en el que nos sintamos amparadas y amparados“ “Necesitamos un marco legal en el que nos sintamos amparadas y amparados”, afirma. “Puede ser, como lo expresan muchas personas que la ley no está al 100% adecuada, no voy a quitar razón. Pero… creo que partiendo de la base de tener un marco legal ya se puede trabajar muchísimas cosas y empezar a pulir muchísimas otras.” Las claves de la 'ley trans': cambio de sexo en el Registro sin necesidad de informe ni tratamiento a partir de los 14 años RTVE.es Ella está a favor de que la ley permita el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 14 años, lo considera “muy importante” porque dice “cuando te piden la documentación y no se corresponde con tu persona, con tu imagen, es discriminación”.