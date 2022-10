Ser futbolista y transgénero: Álex Alcaide

Álex Alcaide es un chico trans que juega en el filial femenino del Europa, en Barcelona. Inició su transición hace tres años y medio, pero todavía no puede jugar con hombres porque oficialmente sigue siendo mujer. Después de que el equipo publicara una foto suya en las redes, no tardaron en aparecer los comentarios transfóbicos. "Me levanto lunes por la mañana tranquilamente, abro Twitter, y me encuentro con lo que me encuentro. Lo más fácil es atacarme a mí, decir que nos han ganado porque tienen un chico". A nivel institucional, reclaman que exista una regularización para estos casos.