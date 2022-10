El jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, en Twitter: "Ucrania está haciendo lo imposible. Todavía sigue viva, aunque se esperaba que muriese. Sigue luchando, aunque se esperaba que sucumbiera. Sigue ganando, aunque se predijo que perdería. La libertad es nuestro poder".

“Ukraine is doing the impossible. Still alive, though had to die. Still fighting, though was expected to succumb. Still winning, though was predicted to lose. Freedom is our power.



Photo: Reuters pic.twitter.com/Ic8bmDsEOY“