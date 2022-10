Al menos 25 muertos en una explosión en una mina de carbón en Turquía

Al menos 25 mineros han muerto y otros 11 han resultado heridos tras una explosión registrada este viernes en una mina de carbón en Amasra, en la provincia turca de Bartin.

"Desafortunadamente, el número de víctimas en Bartin llegó a 25. Tenemos 11 heridos que están siendo atendidos. 4 de nuestros pacientes, 1 de ellos grave, se encuentran en cuidados intensivos", ha informado el ministro turco de Salud, Fahretin Koca, en su cuenta de Twitter.

Además, otros seis heridos habrían sido trasladados al hospital Basaksehir Çam de Estambul y al Centro de Quemados del Hospital de la ciudad de Sakura, por vía aérea, según ha trasladado el propio Koca en la misma publicación.

Poco antes, el ministro del Interior, Süleyman Soylu, dijo que 110 mineros estaban trabajando en la mina.

Equipos de rescate en el lugar del suceso. Nilay Meryem Comlek/Depo Photos via REUTERS

La gobernadora de la provincia de Bartin, Nurtaç Arslan, había explicado previamente que 44 mineros se encontraban en la cota de 300 metros, donde tuvo lugar la explosión, y otros 5 en la de 350 metros bajo tierra.

El ministro de Energía turco, Fatih Dönmez, que también ha acudido a Amasra, ha declarado a los medios que según las primeras evaluaciones el desastre ha sido causado por una explosión de grisú.

"Hay varios derrumbes parciales", ha explicado Dönmez, por lo que un número aún indeterminado de mineros está atrapado en la mina, posiblemente unos 30, según ha indicado a los medios el alcalde de Amasra, Recai Çakir.

El mayor desastre tuvo lugar en mayo de 2014 en una mina de Soma

"No sabemos nada. Hubo polvo y humo, no pudimos ver qué pasó. Yo salí por mis propios medios. Los que estábamos algo alejados solo sentimos la presión de la explosión, pero no pudimos ver nada", ha indicado a la cadena NTV un minero que salió del pozo antes de que llegaran los equipos de rescate.

Según el diario turco Evrensel, un informe del Tribunal de Cuentas (Sayistay) había llamado ya en 2019 la atención sobre este pozo, indicando que se habían registrado altas filtraciones de gas con riesgo de explosión.

Vista general de la mina de carbón de Amasra. Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS

Turquía sufre con cierta frecuencia graves accidentes en las minas de carbón y lignito, que los sindicatos achacan a las escasas medidas de seguridad en un sector escasamente regulado y controlado.

El mayor desastre tuvo lugar en mayo de 2014 en una mina de Soma, en la provincia occidental de Manisa, cuando murieron 301 mineros por un incendio causado por una explosión eléctrica en un pozo.

Tras conocerse el suceso, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ordenado a los ministros del Interior, de Energía y Recursos Naturales y el de Trabajo y Seguridad Social que se desplacen hasta Amasra.

De igual modo, la Fiscalía General de Bartin ha puesto en marcha una investigación sobre lo ocurrido, asignando el caso a tres fiscales.