Guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha dicho este viernes que la movilización parcial que decretó el pasado 21 de septiembre quedará completada en "aproximadamente unas dos semanas" y que no prevé ampliarla.

"Un total de 222.000 personas de 300.000 ya han sido movilizadas" y "todas las actividades de movilización concluirán en aproximadamente dos semanas", ha señalado Putin en rueda de prensa al término de dos días de cumbres regionales en la capital kazaja.

"Primero, el Ministerio de Defensa inicialmente propuso un número menor, no 300.000 personas. Segundo, no se planea nada adicional. El Ministerio de Defensa no ha propuesto nada en ese sentido y en un futuro previsible no veo ninguna necesidad", ha añadido.