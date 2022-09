Erdogan pide a Putin que devuelva los territorios ocupados en Ucrania

Durante su intervención en la 77° Asamblea General de las Nacionales Unidas, celebrada en Nuevo York, Erdogan ha pedido el apoyo internacional para los esfuerzos de Turquía en alcanzar "una solución diplomática justa" que respete la "soberanía" y "la integridad territorial" de Ucrania.

El mandatario turco ha destacado el papel de Estambul como facilitadores del proceso de reconciliación entre Rusia y Ucrania, poniendo como ejemplo el acuerdo para la exportación del grano ucraniano por el Mar Negro. Ha señalado este conflicto bélico como prueba de que las Naciones Unidas "tendrán que ser más eficaces en el futuro".

Erdogan ha mantenido en las últimas horas una conversación telefónica con el presidente ucraniano en la que han abordado los problemas de seguridad en Ucrania, según ha señalado el propio Volodímir Zelenski en su cuenta de Twitter.

“Had a phone conversation with President of Türkiye @RTErdogan. Current security issues were discussed.“