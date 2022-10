Putin amenaza con una posible "catástrofe global"

Media hora ha pasado el presidente de Rusia, Vladímir Putin, respondiendo a los periodistas, treinta minutos en los que no se ha ahorrado amenazas. Un choque directo entre Rusia y la OTAN, ha dicho, conduciría a una catástrofe global. Pero, al menos de momento, no habrá más ataques masivos en Ucrania. "No queremos destruir Ucrania", ha asegurado.

FOTO: REUTERS/SPUTNIK