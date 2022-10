La pobreza en España: más de 13 millones de personas en riesgo en 2021 y casi el 45% llegó difícilmente a fin de mes

Un total de 13,1 millones de personas, es decir, el 27,8 % de la población española, se encontraban en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2021, una cifra que supone un aumento de un punto porcentual y la continuación de la tendencia ascendente impulsada el año pasado por los efectos de pandemia. En términos absolutos, unas 380.000 nuevas personas están en riesgo de pobreza o exclusión social este último año.



Así lo recoge el informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2015 – 2022’, presentado este viernes en el Senado por La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que aunque señala un mejora con respecto a 2015, sigue mostrando los efectos de la crisis de la pandemia en la población.

En cuanto a la cifra de personas que sufren Privación Material Severa, es decir, que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, mantener una temperatura adecuada en el hogar o irse de vacaciones, entre otros, afecta a 3,9 millones de personas (8,3%) y un 44,9 % de la población tuvo dificultades para llegar a fin de mes, una mejora de 0,3 puntos respecto al año anterior.

Aumentan las personas pobres con empleo y las que tienen estudios

Aunque el informe no recoge los posibles efectos de la crisis energética y precios derivada de la guerra en Ucrania, destaca el aumento de personas que no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses de invierno, que pasa del 10,9% al 14,3% en 2021. Otro dato a destacar es que un 33,4% de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos.

El perfil de la pobreza en España también se está diversificando. El documento señala la acentuación de la pobreza con un incremento de las personas pobres con empleo y de las personas pobres con estudios medios y/o universitarios.

"Una de cada tres personas pobres están ocupadas, lo que demuestra que las condiciones laborales son muy importantes", ha dicho el responsable de investigación de EAPN-ES, Juan Carlos Llano, en la presentación del informe. "No es la situación de paro lo que define si es pobre o no, si no que hay que tener en cuenta las condiciones laborales y otros factores estructurales", ha añadido.

Sobre otros aspectos como la nacionalidad, Llano indica que el 80% de los pobres son españoles. Mientras que si se tiene en cuenta el sexo, las mujeres registran peores tasas que las de las hombres en la totalidad de los indicadores.