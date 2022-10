La inflació dona un respir a Balears, però augmenten els preus dels aliments

La inflació dona un petit respir i es modera al setembre, però els preus dels aliments continuen escalant. En el darrer mes, l'IPC ha baixat a les Balears dos punts i se situa en el 8,9 %, o el que és el mateix: ara som un 8'9 % més pobres que l'any passat. L'economista Pau A. Monserrat explica que són les conseqüències d'una inflació de segona ronda: "Tenim una inflació de segona ronda evident. Especialment, hi ha hagut un increment a l'epígraf d'aliments i begudes no alcohòliques". La part positiva és que sembla que la inflació ha tocat sostre després de catorze mesos a l'alça.

Els preus dels aliments han augmentat un 14%

“El pollastre i el porc s'han encarit moltíssim“

Els aliments que més s'han encarit són els llegums, els formatges, els ous i la carn. Segons l'INE en el darrer any els preus dels aliments han augmentat un 14%. És la pujada més gran des de l'any 1994. Antonio Servera, un dels treballadors d'una carnisseria del Mercat de Pere Garau, assegura que han augmentat els preus de la majoria dels productes: "El pollastre i el porc s'han encarit moltíssim". Ara les ofertes són imprescindibles per a les famílies que tenen problemes per arribar a final de mes.