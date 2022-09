L'IPC cau un punt i mig al setembre i se situa en el 9%

Després d'un estiu amb una inflació de dos dígits i marcant un màxim des de l'any 1984 l'escalada de preus deixa d'accelerar una mica. Segons l'Institut Nacional d'Estadística l'IPC avançat del mes de setembre és d'un 9%. És a dir: la vida és un 9% més cara que l'any passat. Això és un punt i mig manco que el mes anterior.

Segons Antoni Riera, catedràtic d'Economia Aplicada i el director tècnic de la fundació Impulsa, és normal que la inflació deixi de ser de dos dígits: "Les tensions inflacionistes ja fa més d'un any que duren i és normal que en termes d'efecte base es comenci a notar una petita davallada, estadísticament parlant, però les famílies continuaran patint".

La inflació subjacent, sense aliments ni productes energètics, ha disminuït dues dècimes. Riera preveu que encara venen mesos complicats."És molt prest per dir que la inflació ens donarà un respir o no i prova d'això són les pujades dels tipus d'interès".

Alguns economistes preveuen mesos complicats

Amb aquesta incertesa que cada vegada és major amb la guerra d'Ucraïna moltes famílies es demanen com ho poden fer per combatre l'espiral inflacionista. El catedràtic d'economia aplicada i director tècnic de la fundació impulsa, Antoni Riera, recomana ajornar les compres que no siguin necessàries: "El millor seria fer una selecció més detallada de la cistella de la compra per trobar diverses ofertes o ajornar diverses compres que no siguin imprescindibles esperant que l'escenari s'esclaresqui una mica"