Análisis | Guerra en Ucrania

La guerra de Ucrania ha vivido esta semana una campaña de bombardeos rusos de largo alcance cuyo objetivo principal han sido las infraestructuras energéticas, y que han tenido lugar tras el atentado contra el puente de Kerch en Crimea. En esos ataques, Rusia ha usado misiles de crucero, un arma de precisión y alto coste, pero también un aparato mucho más pequeño y barato que hizo su aparición en el teatro de operaciones ya en septiembre: drones "suicidas" fabricados en Irán.

Rusia no ha hecho ningún comentario sobre el uso de estos drones o vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), mientras Irán ha negado haberlos proporcionado a Moscú. Pero los restos recuperados por los ucranianos parecen demostrar que se trata de los modelos Shahed ("mártir", en persa) 131 y 136. Las autoridades ucranianas aseguran que los han detectado en los bombardeos sobre Kiev, Járkov, Odesa y otras ciudades.

Iranian attack UAV Shahed-136, eliminated by the #UAarmy near Kupiansk, Kharkiv region.

