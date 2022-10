No obstante, Zelenski ha explicado que en la reunión del Estado Mayor del Comandante en Jefe Supremo la cuestión principal abordada fue el movimiento de sus tropas "hacia la liberación de toda la tierra ucraniana y todo lo que sea necesario para la implementación de nuestra operación de defensa".

También ha subrayado que las fuerzas de Ucrania han derribado seis drones de fabricación iraní. Asimismo, ha comentado que ha tenido una conversación "muy positiva" con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al que le ha agradecido su apoyo y con quien ha coordinado los "próximos pasos conjuntos".

Stoltenberg ha felicitado miércoles a Zelenski por el "impresionante" progreso de las tropas ucranianas en recuperar territorio que habían ocupado fuerzas rusas.

"He hablado con el presidente Zelenski y elogiado al valiente pueblo y fuerzas ucranianas por el impresionante progreso en la recuperación de su territorio de los agresores rusos", ha indicado Stoltenberg en su perfil oficial en la red social Twitter.

