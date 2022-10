'Entre Generaciones': la vida a los 20 y a los 90 años

Berta Garrido tiene 23 años y es cantante de música urbana. Piensa que los que vienen detrás son más combativos que los de su generación.

Paz Candela. de 72 años, cree que cuando tenía la edad de Berta "la sociedad te empujaba a casarte joven y a ser solo ama de casa. A renunciar a cumplir sueños propios y a centrarte solo en tu marido".

Berta se declara bisexual y libre. Paz supo lo que era un orgasmo ya de mayor porque cuando era joven hablar de sexo era un tabú.

Los expertos aseguran que Berta Garrido es “una de las artistas más interesantes de la escena de hip-hop y RnB barcelonesa”. Paz Candela ha sido maestra y ahora se manifiesta cada lunes ante el Congreso para pedir pensiones dignas. Ambas luchan por lo que creen y se declaran feministas.

“A nosotros nos tocó abriros el camino”, le dice Paz a Berta, que asiente y añade, “los hombres tienen que empezar a entender que no es que ellos sean un problema, sino que el problema es una sociedad que se creó hace mucho tiempo en base a su poder. Y los hombres se tienen que empezar a cuestionar cosas, igual que nosotras lo hemos hecho durante toda nuestra vida.”

Cuestión de mente

“No es una cuestión de si tienes arrugas o no, si andas mejor o peor”, comenta The Spanish King de las redes. Con 90 años afirma que “si tienes la mente joven, pues haces vida de joven y te gusta estar con jóvenes”.

“El no necesita tapar nada, cada arruga que tiene es más bonita que la otra“

Celine, su nieta de 27 años, explica que desde niña le llamaba la atención la manera de vestir, de andar, de hablar de su abuelo. “El no necesita tapar nada, es que cada arruga que tiene es más bonita que la otra y es que para mí -cuando estoy con él y estamos rodeados de jóvene-, en rodajes, es como uno más”.

00.12 min The Spanish King en Gran Vía grabación

A Celine que es periodista y fotógrafa, le apasiona estar con gente mayor. Les hago todo tipo de preguntas, bueno luego hay gente mayor que es muy clásica y muy aburrida, pero yo siempre intento sacarles el payaso, todo el mundo tiene un payaso dentro.

Andrés García Carro era funcionario público y agente de la propiedad. Pero durante el estado de alarma del COVID, su nieta Celine lo convirtió en The Spanish King. Ahora es modelo y actor de éxito. En su perfil de Instagram tiene 40.700 seguidores. Se le conoce también por su participación en el MasterChef de los abuelos.