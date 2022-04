"Igual que me llaman para ofrecerme un crédito, que me llamen para preguntarme si necesito algo". Quien se queja es María, de 69 años. Sus palabras retratan el malestar que sienten muchos ante la impenitente digitalización de procesos tan cotidianos como realizar un pago o pedir una cita. "O que pueda llamar yo -añade-, porque ahora te ponen con una máquina y nada de nada". María, madrileña, sufre epoc en grado tres. "Soy totalmente electrodependiente", aclara. A cada uno de sus pasos le sigue un administrador de oxígeno, el soporte médico necesario que le evita crisis respiratorias y que, a cambio, le complica cualquier movimiento. Bajar a la calle es prácticamente un lujo.

- ¿Y cómo se apaña para hacer cualquiera de esas gestiones?

- Antes era por teléfono y funcionaba. Ahora es todo por Internet. Para descargarme las aplicaciones dependo de que vengan mis hijos porque no me aclaro. Te dan una serie de códigos y de no sé qué que te vuelven loca. Y yo ya no sé. Yo lo que necesito es que me atiendan.

María ha visto en la televisión a Carlos San Juan, el médico jubilado que ha emprendido una cruzada contra la desatención que, como él, miles de mayores denuncian recibir de una banca cada vez más impersonal, cada vez más menguante y, en definitiva, cada vez más inaccesible. "Soy mayor. Y los hay más mayores. Y no, no somos idiotas", agrega María, parafraseando el eslogan de una iniciativa que ha logrado recibir una notable atención mediática y, de camino, cierto mimo político.

"La reivindicación ha llegado para quedarse" En la calle, parada en una plaza del centro de Madrid, encontramos a Higinia. Apoya una mano en el carro de la compra. Con la otra, saca el móvil del bolsillo de su chaquetilla de punto. - Yo mando todas las fotos de la calceta por el chat. Mira, a mi hijo le mando todas. - ¿Y se apaña igual de bien con todas las aplicaciones cuando tiene que hacer alguna gestión? - No, no. Ahí espero a que venga a casa. Es por internet. Y me da miedo. "Ella al menos tiene hijos", salta Carmen, sentada en un banco y pendiente de la conversación. "Te sientes inútil y hacen que te dé vergüenza preguntar". A medida que habla, se enfada. Y el suyo -el de todos ellos- no parece un enfado pasajero: la creciente revuelta de algunas capas de la sociedad contra la digitalización de lo habitual ha prendido y mira ahora a la Salud. "Nuestra campaña ha permitido visualizar un problema con todos los campos", explica Carlos San Juan a RTVE.es. "La reivindicación ha llegado para quedarse".

Más de tres millones de españoles mayores de 80 "La pandemia ha acelerado la transformación digital y esto es una oportunidad. Pero hay que tener en cuenta que España es el tercer país más envejecido del mundo", afirma Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes (FEP). "Con más de nueve millones de personas mayores de 65 años y más de tres millones mayores de 80, lo que esta situación está generando es una brecha digital, se está dejando a gente atrás". Dentro de ese grupo, asegura, la situación más difícil la viven los pacientes crónicos, que requieren un seguimiento. 01.33 min La desconexión digital, un problema para los mayores "Tenemos a muchos mayores en riesgo de desconexión del sistema sanitario", denuncia María José García, portavoz nacional del sindicato de enfermería Satse. "No manejan los medios online y la única manera es a través de la atención telefónica que, en muchos casos, se encuentra sobresaturada", afirma, al tiempo que alerta de los riesgos en la salud de estos perfiles si terminan invisibilizados.

Una línea telefónica para mayores de 65 El FEP ha trasladado esta situación al Ministerio de Sanidad. Proponen nueve medidas para atajarla, entre las que se incluyen crear una línea de atención telefónica propia para mayores de 65 y dar alternativas a los que residen en zonas rurales o con baja conectividad. En las últimas semanas, el Ministerio que dirige Carolina Darias se ha reunido con ellos y les ha invitado a mantener una "línea de cooperación” abierta, con contactos regulares para canalizar sus reclamaciones y llevarlas a los gobiernos autonómicos, competentes en la materia. "Las administraciones públicas están obligadas a asegurar que sus servicios sean accesibles a todos los ciudadanos, también en el ámbito sanitario", recuerdan fuentes de Sanidad.