'Comando Actualidad’ hablará esta semana con personas mayores que se sienten ‘Abandonados por los bancos’: la presión de los mayores ha obligado a los bancos a mover ficha después de que el cierre de oficinas dejara a 1,3 millones de personas sin acceso directo al dinero en efectivo, según el Banco de España. Mientras, la gran banca bate récords de beneficios y reduce personal: 84.204 empleados menos que hace 10 años.

En un entorno cada vez más digital, casi la mitad de la población entre 65 y 74 años que usa internet cuenta con habilidades digitales bajas. ¿Son suficientes las medidas anunciadas por los bancos? ¿Funcionará ese plan de choque sin un control independiente que asegure su cumplimiento? Uno de cada tres españoles se siente afectado por la desconexión digital.

El hito de un jubilado

Habilitar más autobuses que sirven a las poblaciones más remotas, instalar cajeros en tiendas y gasolineras, ampliar la red de agentes bancarios autónomos que trabajan en la España rural, los acuerdos con Correos en estas zonas de España… Son medidas del plan de choque que los bancos han puesto en marcha después de la campaña “Soy mayor pero no idiota”, protagonizada por el jubilado Carlos San Juan.

No tener internet, ordenador o habilidades para usarlos deja a 1,8 millones de hogares españoles en exclusión social. Ya en 2008, el 70% de los municipios castellanoleoneses no disponían de sucursal. La provincia de Zamora es la que cuenta con más población mayor de 80 años y con menos cobertura en sus pueblos. “A mí que no me pongan cajero”, asegura una vecina. “¿Cómo vamos a hablar con una máquina?” Para asegurar su presencia en zonas rurales y ahorrar en sueldos de personal, algunos bancos cuentan con un agente colaborador: autónomos que operan como una sucursal bancaria y que van a comisión.

Eva es la cartera de Serrato, en Málaga. Además de los sobres y cartas de siempre, Eva lleva una PDA para cobrar recibos y algunos de los sobres que va a entregar ya llevan dinero en efectivo. Es una de las nuevas medidas que ha adoptado Correos para favorecer a los mayores.