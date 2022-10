La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha insistido en que las reuniones que mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo tenían "el exclusivo objeto de hablar de noticias de prensa" y que no dio "ningún tipo de directriz" en la operación Kitchen, sobre el presunto espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas para robarle documentos que implicaban al PP, investigado por la Gürtel.

La defensa de la ex número dos del PP ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional en el que se opone a la petición del PSOE (acusación popular en la causa) de que se reabra la investigación contra ella a raíz de los audios publicados el pasado mes de mayo que registraban conversaciones entre ellas y Villarejo.

Audios de los que, según Cospedal, "no se desprende absolutamente ningún indicio de criminalidad" contra ella y que, en todo caso, no podrían ser considerados como indicio dada su "dudosa autenticidad" al ser cortes de audio y no disponer de los archivos originales. Esto, dice la defensa, "impide tener certeza sobre la veracidad e integridad de su contenido".

Pero al margen de este punto, Cospedal asegura que las conversaciones que registran esos audios no son "hechos nuevos" que permitan reabrir la investigación ya que "corroborarían lo ya valorado": que la ex secretaria general del PP mantuvo conversaciones con Villarejo "con el exclusivo objeto de hablar de noticias de prensa".