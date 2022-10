El Senado de Francia ha investigado qué hay detrás de la industria de la pornografía 'online'. Es la primera vez que se pone el foco en la explotación y la violencia que sufren las actrices, y en la prevalencia de la adicción a la pornografía en los menores.

Anónima, gratuita, accesible, y aceptada... por eso la pornografía por internet es el principal producto de consumo masivo y, por ello, se ha convertido en una de las mayores industrias del mundo. Pero, detrás, está el auténtico infierno que sufren las actrices. Así lo dice el informe realizado por cuatro senadoras de la Derecha y de la Izquierda francesa.

"Estamos alimentando a las nuevas generaciones con esta pornografía y con el impacto tan negativo que tiene en las relaciones entre hombres y mujeres", ha dicho una de las senadoras, Annick Billon.

Para este informe se ha contado también con el testimonio de actrices de la industria del porno. La mayoría pidió permanecer en un estricto anonimato, pero todas ellas coincidieron en un hecho, del que se extrae uno de los titulares de este trabajo: el 90% de las escenas de violencia sexual que hay en los videos de pornografía no son ficción, sino que es violencia real que ellas padecen.

Más de dos millones de adolescentes consumen porno

Otro dato preocupante es que solo en Francia, más de dos millones de adolescentes son consumidores habituales de pornografía.

La psicóloga de este informe, María Hernández-Mora Ruiz del Castillo, trata a muchos menores adictos a este tipo de contenidos.

"¿Qué dice la pornografía a los adolescentes?", se pregunta. "Que puedo utilizar a la mujer cuando quiero, a la mujer le gusta todo, pide más, no hay que respetarla, está para darme placer, no tiene límites y el consentimiento no es necesario", explica.

El 30% de los menores llega a estos contenidos de forma accidental, a los siete años.

"Cuando pregunto a los adolescentes con adicción sexual te saben contar lo que vieron cuando eran niños, qué les pasó, cómo les impactó", cuenta Hernández-Mora a TVE.

Por eso, piden al Gobierno más control en el acceso a estas páginas.