Palma podria comptar a partir de l'any que ve amb les primeres galeres elèctriques

Els models de les noves galeres elèctriques molt aviat podrien estar circulant per Palma. Una empresa de Xàtiva, a València les fabrica pel projecte pilot que el Govern central prepara per substituir les de tracció animal.

Toni Mira, Propietari de 'Bici Bar', explica que han intentat no llevar-li la seva essència. "Hem intentat que s'assembli a una galera de cavalls i que es quedi tal com és perquè l'impacte sigui el menor possible. L'objectiu és eliminar el maltractament animal"

Les galeres funcionen com un altre vehicle elèctric i poden assolir 25 km/hora. Fabricar-les costa entre 10.000 i 17.000 euros, però de moment no les poden vendre fins que estiguin homologades, segons els requisits del Ministeri d'Indústria.

"Té les característiques que pot tenir un vehicle elèctric convencional com un cotxe i per tant ens demanaven els mateixos requisits: airbag, cinturons de tres punts, reposacaps...", afirma Mira.

El projecte pilot comptarà amb 10 galeres elèctriques i serà inclòs en els pressuposts generals de l'Estat. Una mirada cap endavant per deixar enrere la mobilitat tradicional.