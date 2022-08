Les Balears viuen un altre estiu de saturació turística

Rècords d'arribada de vols, embossos a les carreteres i platges estivades són senyals de la recuperació turística. El principal motor econòmic de la comunitat torna a recuperar el ritme d'abans de la pandèmia i la pressió humana a les Balears està totalment disparada. Durant aquests dies hi podria haver més de 2 milions de persones a les illes. Una saturació que, segons els experts, també té conseqüències a llarg termini.

Més de dos milions de persones

La pressió humana a les Balears s'ha disparat en els darrers 25 anys. Després de la baixada provocada per la pandèmia aquests dies podríem superar les xifres del 2017. Va ser l'any on les Balears van tenir la pressió humana més gran. Aquell estiu durant un dia se'n van comptabilitzar més de 2 milions de persones a les Balears. Aquest havia de ser l'estiu de la recuperació del turisme i sembla que ho està sent. Només durant el primer semestre d'enguany més de 5 milions de turistes han decidit passar les vacances a les Balears.