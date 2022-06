El turisme consumeix cada any tres vegades els embassaments de Cúber i Gorg Blau

El turisme "beu" cada any trenta-tres milions de metres cúbics a les Balears. És el que han explicat els investigadors Enrique Morán i Cels Garcia després de fer un ampli estudi gràcies a les xifres registrades durant el període de confinament. És una percentatge que representa tres vegades els embassaments de Cúber i Gorg Blau plens. "Això són trenta-tres milions de metres cúbics. És la mateixa quantitat de l'aigua subterrània que utilitza el regadiu a les Balears" explica Cels Garcia, doctor en Geografia.

La petjada hídrica del turisme

Segons els investigadors el consum d'aigua per part del turisme representa un 24% del total. Un percentatge que amaga diferències territorials. Per exemple a Alcúdia els turistes consumirien un 60% del total, a Formentera un 50% i a Maó aquesta xifra representaria un 9%. Els investigadors afirmen que les diferències entre municipis indiquen que "no és possible dissenyar polítiques hidràuliques comunes i que s'ha de tenir en compte el grau d'especialització turística de cada municipi".