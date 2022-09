El domingo 2 de octubre de 2022 se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Durante las anteriores elecciones celebradas en 2018 se abrió el profundo debate en la sociedad brasileña sobre la influencia de la desinformación intencionada en el resultado y sobre la difusión de bulos a través de cuentas vinculadas al actual presidente, Jair Bolsonaro. Ante esta nueva convocatoria, organizaciones independientes, medios de comunicación e instituciones públicas del país han puesto en marcha distintas iniciativas para intentar que las elecciones de 2022 estuvieran libres de desinformación. Pese a todos los esfuerzos, se han detectado varios contenidos falsos, algunos de ellos difundidos por los propios candidatos durante el proceso electoral.

Falsas declaraciones atribuidas a Lula sobre Venezuela

En redes sociales empezó a circular una captura de pantalla con un titular supuestamente publicado por Globo el 15 de septiembre en el que Lula da Silva proponía ayudar financieramente a Venezuela. El texto manipulado decía: “Lula: 'Venezuela no necesita críticas del presidente de Brasil, sino financiamiento y préstamos'”. Es un montaje. La noticia no la encontramos en el sitio web de Globo. El periodista que la firma no está entre sus trabajadores. Además, en la agenda del candidato comprobamos que el día 15 de diciembre no estaba en la ubicación en la que se localiza la noticia.